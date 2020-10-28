Замминистра юстиции призван и освобожден от исполнения обязанностей

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна заместитель министра юстиции Ваге Даниелян освобожден от исполняемых обязанностей. Как передает Арменпресс, в решении говорится: “Принимая за основу части 3 и 4 статьи 124 Трудового кодекса Республики Армения,

Заместителя министра юстиции Республики Армения Ваге Даниелян с 27 октября 2020 года освободить от исполнения обязанностей и считать призванным на военную службу на добровольной основе Министру юстиции Республики Армения в течение периода, освобождения от исполнения трудовых обязанностей в установленном порядке обеспечить выплату зарплаты Ваге Даниеляна”.