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Замминистра юстиции призван и освобожден от исполнения обязанностей

Замминистра юстиции призван и освобожден от исполнения обязанностей

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна заместитель министра юстиции Ваге Даниелян освобожден от исполняемых обязанностей. Как передает Арменпресс, в решении говорится: “Принимая за основу части 3 и 4 статьи 124 Трудового кодекса Республики Армения,

  1. Заместителя министра юстиции Республики Армения Ваге Даниелян с 27 октября 2020 года освободить от исполнения обязанностей и считать призванным на военную службу на добровольной основе
  2. Министру юстиции Республики Армения в течение периода, освобождения от исполнения трудовых обязанностей в установленном порядке обеспечить выплату зарплаты Ваге Даниеляна”.

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