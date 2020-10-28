Структуры министерства ВТП Армении сделали перечисления во Всеармянский фонд “Айастан”

Сотрудники аппарата Министерства высокотехнологичной промышленности Армении и подведомственных структур, с целью внести свой вклад и свое участие в войну на передовой, во Всеармянский фонд “Айастан” для кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” сделали свои перечисления, в том числе и из личных средств. Как передает Арменпресс, Министерство высокотехнологичной промышленности Армении сообщило, что из личных средств сотрудников министерства и военно-промышленного комитета было перечислено 2 млн драмов, из личных средства сотрудников Телевизионной и радиовещательной сети Армении - 626 000 драмов, сотрудников республиканского Центра телекоммуникаций - 443 000 драмов и самой Телевизионной и радиовещательной сетью Армении - 20 млн драмов.

Служащие “Айпоста” передали в дар спальные мешки и плащи на сумму 3,8 млн драмов, они отправлены на передовую. “Айпост” бесплатно доставил в Армению 20 тонн гуманитарного груза, на передовую отправлены генераторы, “Арцахпост” снабдили планшетами для выплаты пенсий и пособий. Продолжается и логистическое содействие работам тыла.