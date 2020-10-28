В Армении подтверждено 2 241 новых случаев COVID-19

По состоянию на 28 октября в Армении всего подтверждено 82 651 случаев COVID-19, 52 508 выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 28 548 пациентов. За последние сутки проведено 4 695 тестов, а в общем счете 387 633.

Таким образом, подтверждено 2 241 новых случаев COVID-19, выздоровели 694 пациента.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 243 летальных исхода (увеличились на 21).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что все пациенты, кроме 61-летней женщины, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 352.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян