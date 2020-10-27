ВС Азербайджана потеряли количественное и технологическое преимущество: КАРТА

В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, азербайджанская армия и поддерживающие ее турецкие и террористические силы потеряли свое огромное количественное и технологическое преимущество. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 27 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Война изменила свой характер. Наши Вооруженные силы ведут тяжелые бои в горах, лесах и ущельях. Сегодня уничтожено несколько диверсионных групп, некоторые из них ударились в бегство, оставив часть техники, но эта война имеет определенную сложность по своему характеру. Противник уже потерял свое огромное количественное преимущество, свое технологическое преимущество. Война не развивается в прежней динамике», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что сегодня утром вооруженные силы Азербайджана вновь продолжили наступательные операции на разных направлениях, при этом в нескольких населенных пунктах против мирных жителей была применена артиллерия.

«Боевые действия относительно небольшой напряженности были в северном направлении, и в то же время борьба с диверсионными группами в направлении этих сел (отмеченных на карте - ред.) продолжается. В настоящее время продвижение азербайджанских вооруженных сил в южном направлении выглядит следующим образом (указано на карте - ред.). По реке Воротан проходит линия фронта.

Сегодня они попытались совершить атаку в направлении Бердзора, а также подойти на южном направлении к границе Армении, но посягательства были отбиты. Враг применял артиллерию и БПЛА, но ему не удалось достичь успеха», - сказал представитель Минобороны.

По его словам, в направлении сел, как правило, приближаются небольшие азербайджанские диверсионные группы с легким вооружением.

«После ударов наших подразделений они отступают, убегают в леса и горы, пытаются развивать другие направления, и в этом направлении продолжаются не очень напряженные, но круглосуточные боевые действия.

После определенных успехов, в основном на равнинах, вооруженные силы Азербайджана, к которым присоединяются банды террористов и другие, пытаются обеспечить развитие в сложных лесных и горных районах, где не так просто им удается это. Ведется более трудная и сложная в тактическом плане борьба», - сказал Арцрун Ованнисян.