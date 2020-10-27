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Азербайджанское видео не имеет ничего общего с обстоятельствами ранения Джалала Арутюняна

Азербайджанское видео не имеет ничего общего с обстоятельствами ранения Джалала Арутюняна

Распространенное в азербайджанских СМИ видео не имеет ничего общего с обстоятельствами, при которых был ранен генерал-лейтенант Джалал Арутюнян. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. К счастью, ранение не тяжелое, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он проходит интенсивный курс лечения, выздоравливает, в ближайшее время вернется в строй», - сказал Погосян.


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