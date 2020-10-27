ВС Азербайджана пытаются осуществить диверсионные вылазки в районе Аскерана

Ситуация в Республике Арцах сейчас стабильно напряженная. ВС Азербайджана снова подвергают ракетному обстрелу верхние районы Аскерана - села Аветараноц, Мадаташен, Сгнах и Мошхмат. Об этом сообщил в беседе с Арменпресс представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян, подводя итоги ситуации в населенных пунктах Арцаха.

«Ситуация в Республике сейчас стабильно напряженная. Напряженность сохраняется в верхних подрайонах Аскерана - в селах Аветараноц, Мадаташен, Сгнах и Мошхмат.

Это обусловлено попытками врага осуществить диверсионно-разведывательные проникновения, а также работают наши и вражеские артиллерийские подразделения», - сказал Тадевосян.

Что касается участков Мартакерта и Мартуни, Тадевосян сказал, что ситуация там относительно спокойная.

«Днем в Мартуни звучала воздушная тревога, в небе был замечен вражеский беспилотник», - сказал Тадевосян.

По словам представителя МЧС Арцаха, ситуация в Степанакерте днем также была спокойной.