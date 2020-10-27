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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник ТАСС источник в МИД республики.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждались Нагорный Карабах, Сирия и Ливия", - подчеркнул собеседник агентства.


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