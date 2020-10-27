За отвагу и подвиги, проявленные в военных действиях, развязанных Азербайджаном, группа военнослужащих представлена к наградам.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны.

За уничтожение многочисленной вражеской живой силы и бронетехники метким огнем артиллерии подполковник Арман Ашотович Акопян, подполковник Мгер Шамирян представлены к ордену “Боевой крест” I степени, капитан Георгий Артаваздович Аршакян и старший лейтенант Наири Мгерович Мкртчян к медали “За боевые заслуги”.

За те же подвиги к медали “За отвагу” были представлены майор Ашот Мусаелян, лейтенант Тельман Герасимович Мхитарян, майор Андраник Левонович Пилипосян, майор Седрак Ашотович Мадатян, капитан Ваге Гагикович Гюльзатян, старший лейтенант Агван Гарникович Мовсисян, подполковник Мгер Гукасян, капитан Унан Ованесович Акопян, капитан Геворг Арменович Гаспарян и майор Эдгар Нерсесович Кандаян.

Рядовой Карен Арсенович Аракелян за уничтожение 2 вражеских БПЛА удостоен медали “За боевые заслуги”. Сержант Гор Тигранович Саакян за сбитый танк противника награждается медалью “За отвагу”.

Рядовой Геворг Меружанович Оганян за уничтожение “Урала” противника награждается медалью “За боевые заслуги”. К той же государственной награде представлены капитан Мхитар Артурович Оганян - за уничтожение колонны противника, капитан Арман Рафикович Аветисян - за уничтожение 2 “Камазов” врага и младший сержант Арман Артурович Кочарян - также за уничтожение колонны вражеских сил.

Лейтенант медицинской службы Давид Самвелович Читчян выводил из-под огня противника раненых военнослужащих, перевел их в тыл и оказал первую медицинскую помощь. Он представлен к медали “За отвагу”. Такой же медалью будет награжден и водитель Меружан Степан Бегларян за активное участие в указанных действиях.

Медалью “За отвагу” награжден сержант Арцаха Артур Барсегян за эвакуацию 16 раненых из зоны обстрела противника и оказание им медицинской помощи.

Сержант-контрактник Мехак Беникович Сафарян смог вытащить из-под огня противника 50 раненых из разных воинских частей и оказать им первую медицинскую помощь.Он представлен к медали “За отвагу”.