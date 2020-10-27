Начальник департамента контрразведки СНБ Армении освобожден от занимаемой должности

Начальник департамента контрразведки Службы национальной безопасности Армении, генерал-майор Ованес Карумян освобожден от должности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Другие подробности из пресс-службы СНБ не сообщались.