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Начальник департамента контрразведки СНБ Армении освобожден от занимаемой должности

Начальник департамента контрразведки СНБ Армении освобожден от занимаемой должности

Начальник департамента контрразведки Службы национальной безопасности Армении, генерал-майор Ованес Карумян освобожден от должности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Другие подробности из пресс-службы СНБ не сообщались.


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