Вовлечение другой страны в разрешение конфликта должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном

Участие любой страны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности участия Турции в следующем раунде переговоров.

“Здесь важна точка зрения только двух стран. Я имею в виду противоборствующие страны - Азербайджан и Армению. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия той или иной страны в переговорах”, - отметил Песков.