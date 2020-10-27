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Вовлечение другой страны в разрешение конфликта должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном

Вовлечение другой страны в разрешение конфликта должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном

Участие любой страны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности участия Турции в следующем раунде переговоров.

“Здесь важна точка зрения только двух стран. Я имею в виду противоборствующие страны - Азербайджан и Армению. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия той или иной страны в переговорах”, - отметил Песков.


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