МО Армении опубликовало кадры целенаправленных ударов противника по пограничной территории Армении

14:02, 27 Հոկտեմբեր, 2020

Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала кадры целенаправленных ударов противника по пограничной территории Армении.

“Кадры целенаправленных ударов противника по границе Армении. Между тем азербайджанская сторона усердно отрицает это”, - как передает «Арменпресс», написала она.