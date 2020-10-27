Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

МО Армении опубликовало кадры целенаправленных ударов противника по пограничной территории Армении

МО Армении опубликовало кадры целенаправленных ударов противника по пограничной территории Армении

14:02, 27 Հոկտեմբեր, 2020

Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала кадры целенаправленных ударов противника  по пограничной территории Армении.

“Кадры целенаправленных ударов противника по границе Армении. Между тем азербайджанская сторона усердно отрицает это”, - как передает «Арменпресс», написала она.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации