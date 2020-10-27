Пограничные силы Армении прибегли к превентивным мерам, нанеся противнику ощутимый ущерб

С целью предотвращения посягательств Азербайджана на южные границы Республики Армения пограничные силы Армении прибегли к превентивным мерам, нанеся противнику значительный ущерб и потери. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Она отметила, что противник на данном участке границы использует БПЛА.

Утром 27 октября, в районе 10:00 - 10:15, в очередной раз, нарушив режим прекращения огня, Азербайджан беспилотниками (один из которых упал на территории Республики Армения) и ракетно-артиллерийскими средствами обстрелял позиции армянской пограничной заставы южной границы между Арменией и Ираном.