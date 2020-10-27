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Для получения пенсий и других пособий переехавшие из Арцаха могут обращаться в структуры Армении

Для получения пенсий и других пособий переехавшие из Арцаха могут обращаться в структуры Армении

В рамках сотрудничества между Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения и Министерством труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах с 27 октября будет организован процесс назначения, перерасчета пенсий жителей Арцаха, временно переехавших в Армении, возобновления прекращенных пенсий, а также выделения пособий на погребение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов Армении.

“Для более подробной информации можете звонить по номерам горячей линии 114 или 060-654-089, 097-24-64-75 Министерства труда и социальных вопросов Армении”, - говорится в сообщении пресс-службы.


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