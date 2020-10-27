В результате обстрела Азербайджана в южном направлении границы Армении есть раненые. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Противник продолжил вести огонь по южной границе Армении, есть раненые”, - как передает «Арменпресс», сообщает Шушан Степанян.

Утром 27 октября, в районе 10:00 - 10:15, в очередной раз, нарушив режим прекращения огня, Азербайджан беспилотниками (один из которых упал на территории Республики Армения) и ракетно-артиллерийскими средствами обстрелял позиции армянской пограничной заставы южной границы между Арменией и Ираном. Армянская сторона уже предприняла ответные действия.