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ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

Совет Центрального банка Армении на заседании 27 октября принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной - 4.25%.

Как передает «Арменпресс», служба по связям с общественностью ЦБ Армении сообщает, что процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Армении, составляет 5.75%. Процентная ставка средств, привлекаемых Центральным банком республики из банков - 2.75%.


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