ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

Совет Центрального банка Армении на заседании 27 октября принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной - 4.25%.

Как передает «Арменпресс», служба по связям с общественностью ЦБ Армении сообщает, что процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Армении, составляет 5.75%. Процентная ставка средств, привлекаемых Центральным банком республики из банков - 2.75%.