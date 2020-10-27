Армянская сторона опубликовала видеоматериал об очередных поражениях азербайджанской военной техники

Подразделения Армии обороны Республики Арцах на линии соприкосновения продолжают успешно осуществлять карательные действия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны.

“Противник продолжает нести потери и в живой силе и в военной технике”, - сообщают в Армии обороны Республики Арцах.