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Армянская сторона опубликовала видеоматериал об очередных поражениях азербайджанской военной техники

Армянская сторона опубликовала видеоматериал об очередных поражениях азербайджанской военной техники

Подразделения Армии обороны Республики Арцах на линии соприкосновения продолжают успешно осуществлять карательные действия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Армии обороны.

“Противник продолжает нести потери и в живой силе и в военной технике”, - сообщают в Армии обороны Республики Арцах.


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