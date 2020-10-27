НС обсудило кредитное соглашение о дополнительном финансировании Армении в размере 17 млн евро

Парламент обсудил кредитное соглашение, подписанное между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития, предусматривающее привлечение дополнительных 17 млн евро.

Как сообщает «Арменпресс», проект соглашения “О ратификации кредитного соглашения между Арменией и Международным банком реконструкции и развития о дополнительном финансировании программы социальных инвестиций и местного развития”, подписанного 21 апреля 2020 года, представил замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

По словам замминистра, соглашением предлагается продолжить две прежние программы, осуществляемые Фондом территориального развития, которые были направлены на развитие инфраструктур социального значения в общинах. В рамках осуществленной программы были реконструированы детские сады, школы, здравоохранительные учреждения, оборудованы детсады, школы и т. д.

“В рамках предлагаемого соглашения мы ожидаем получение дополнительного финансирования в размере около 17 млн евро. Эту программу мы оцениваем как эффективную”, - представил Тертерян.

Анна Григорян