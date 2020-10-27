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Карапет Мхчян принял мандат депутата Национального собрания Республики Армения

Карапет Мхчян принял мандат депутата Национального собрания Республики Армения

На заседании Национального собрания Карапет Мхчян принял депутатский мандат (фракция “Мой шаг”), сменив Тиграна Улиханяна.

Как сообщает «Арменпресс», зампредседателя НС Армении Лена Назарян представила протокол о предоставлении мандата избранного и досрочно прекратившего полномочия депутата НС Тиграна Улиханяна следующему кандидату. По ее словам, мандат выдается следующему кандидату общегосударственного избирательного списка блока партий “Мой шаг” Карапету Мхчяну.

Карапет Мхчян принял депутатский мандат.

Тигран Улиханян сложил свой мандат. Он назначен заместителем руководителя Государственной контрольной службы.


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