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Джалал Арутюнян по причине ранения на боевом посту освобожден от должности министра обороны Арцаха

Джалал Арутюнян по причине ранения на боевом посту освобожден от должности министра обороны Арцаха

Джалал Арутюнян освобожден от должности министра обороны Республики Арцах в связи с ранением, полученным на боевой позиции. На ту же должность назначен Микаел Арзуманян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

“Руководствуясь пунктом 4 статьи 93 и частью 3 статьи 94 Конституции Республики Арцах, я подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Джалал Анатольевич Арутюнян освобожден от должности министра обороны - командира Армии обороны Республики Арцах.

Другим указом министром обороны Республики Арцах - командиром Армии обороны назначен генерал-майор Микаел Арзуманян ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Решение об освобождении Джалала Арутюняна является императивом момента, обусловленным ранением, полученным на днях на боевой позиции, и не должно стать поводом для комментариев.

Джалалу Анатольевичу Арутюняну желаю выздоровления. Я уверен, что он очень скоро вернется на службу Родине.

Уверен, что Микаел Арзуманян на новой должности, осознав степень ответственности, не пожалеет сил и энергии, чтобы оправдать это доверие”, - отметил Араик Арутюнян.


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