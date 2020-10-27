Джалал Арутюнян по причине ранения на боевом посту освобожден от должности министра обороны Арцаха

Джалал Арутюнян освобожден от должности министра обороны Республики Арцах в связи с ранением, полученным на боевой позиции. На ту же должность назначен Микаел Арзуманян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

“Руководствуясь пунктом 4 статьи 93 и частью 3 статьи 94 Конституции Республики Арцах, я подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Джалал Анатольевич Арутюнян освобожден от должности министра обороны - командира Армии обороны Республики Арцах.

Другим указом министром обороны Республики Арцах - командиром Армии обороны назначен генерал-майор Микаел Арзуманян ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Решение об освобождении Джалала Арутюняна является императивом момента, обусловленным ранением, полученным на днях на боевой позиции, и не должно стать поводом для комментариев.

Джалалу Анатольевичу Арутюняну желаю выздоровления. Я уверен, что он очень скоро вернется на службу Родине.

Уверен, что Микаел Арзуманян на новой должности, осознав степень ответственности, не пожалеет сил и энергии, чтобы оправдать это доверие”, - отметил Араик Арутюнян.