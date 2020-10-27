Стабильная напряженность в верхнем подрайоне Аскерана все еще сохраняется: ГСЧС Арцаха

Во всех населенных пунктах Арцаха в ночь с 26 на 27 октября было относительно спокойно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“В верхнем подрайоне Аскерана, в целом, сохраняется стабильная напряженность”, - говорится в сообщении ГСЧС.

26 октября с 08:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США. Однако азербайджанская сторона, примерно в 08:45, грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, открыла артиллерийский огонь по северо-восточным боевым позициям Арцаха. Противник нарушил режим прекращения огня и около 09:10 начал обстрел позиций в юго-восточном направлении, выпустив пять артиллерийских снарядов.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах при поддержке Турции и наемников-террористов, уже дважды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции, было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.