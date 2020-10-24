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МИД Арцаха обратилось в МККК в связи с публикацией видео военнослужащих АО и гражданского лица

МИД Арцаха обратилось в МККК в связи с публикацией видео военнослужащих АО и гражданского лица

Министерство иностранных дел Республики Арцах 23 октября обратилось в Степанакертский офис миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в связи с публикацией в азербайджанских СМИ видео военнослужащих Армии обороны Республики Арцах и гражданского лица, оказавшихся в плену у азербайджанской стороны. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в частности, была отмечена необходимость посещения представителями МККК военнопленных и заложницы, находящихся в Азербайджане, и обеспечения соблюдения официальным Баку взятых на себя обязательств по международному гуманитарному праву относительно условий их содержания и обращения. 


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