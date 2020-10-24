Президент Турции Тайип Эрдоган позволил себе недопустимые высказывания в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона и должен изменить свой опасный политический курс. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в субботу в Елисейском дворце в ответ на резкий отзыв турецкого лидера о борьбе с радикальным исламом во Франции.

"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость - это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях", - цитирует представителя администрации французского лидера агентство France-Presse.

Он уточнил, что Елисейский дворец не собирается устраивать "бесполезную полемику", хотя и "не допустит оскорблений". Сотрудник администрации проинформировал, что Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций в связи с заявлениями президента Турции.

Эрдоган выступил в субботу с утверждением о том, что Макрон нуждается в "лечении психических расстройств". Таким образом он отреагировал на высказывания главы французского государства об исламе. По словам Эрдогана, "проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции" и "подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень".