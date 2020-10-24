В течение дня Мартуни несколько раз подвергся ракетному обстрелу

Вооруженные силы Азербайджана 24 октября несколько раз подвергли ракетному обстрелу город Мартуни в Арцахе. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель главы администрации Мартунинского района Вадим Даниелян.

«В течение дня город несколько раз подвергался бомбардировкам. К счастью, среди гражданского населения нет жертв», - сказал Даниелян.

Заместитель главы администрации Мартунинского района отметил, что на данный момент ситуация спокойная.