В течение дня Мартуни несколько раз подвергся ракетному обстрелу
18:35, 24 Октябрь, 2020
Вооруженные силы Азербайджана 24 октября несколько раз подвергли ракетному обстрелу город Мартуни в Арцахе. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель главы администрации Мартунинского района Вадим Даниелян.
«В течение дня город несколько раз подвергался бомбардировкам. К счастью, среди гражданского населения нет жертв», - сказал Даниелян.
Заместитель главы администрации Мартунинского района отметил, что на данный момент ситуация спокойная.
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