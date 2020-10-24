Азербайджан открыто и демонстративно саботирует усилия по прекращению агрессии: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о целенаправленных действиях Азербайджана и Турции по срыву мирных инициатив по прекращению боевых действия. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“В течение 23 октября азербайджано-турецкие вооруженные силы обстреливали из ракетных и артиллерийских установок ряд населенных пунктов Республики Арцах. Вечером того же дня интенсивному ракетному удару подверглась столица Арцаха – Степанакерт. В результате нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, среди мирного населения имеются раненные. Обращает на себя внимание тот факт, что ракетный обстрел Степанакерта был осуществлен именно сразу после завершения в Вашингтоне отдельных встреч государственного секретаря США Майкла Помпео с министрами иностранных дел Республики Армения и Азербайджана с целью добиться прекращения огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

Выбор времени и места удара не оставляет никаких сомнений в том, что Азербайджан открыто и демонстративно саботирует усилия международных посредников по прекращению агрессии против Республики Арцах. Ранее азербайджанские власти сорвали реализацию договоренностей о гуманитарном перемирии, достигнутых 10 октября по инициативе президента России и 17 октября – по инициативе президента Франции.

Эти последовательные и целенаправленные действия Азербайджана, который пользуется полной военно-политической поддержкой Турции, указывают на то, что война является осознанным выбором азербайджанских властей. Именно этот факт не позволяет странам сопредседателям Минской группы ОБСЕ и международному сообществу в целом достичь прогресса в попытках остановить боевые действия и возобновить процесс мирного урегулирования.

Созданный Азербайджаном порочный круг – неоднократное декларирование пустых вербальных обещаний прекратить огонь и одновременное продолжение вооруженной агрессии, можно разорвать посредством международного признания независимости Республики Арцах и применения санкций против Азербайджана, в том числе персонального характера - против высшего руководства этой страны”.