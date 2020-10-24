Турция руководствуется стратегией восстановления Османской империи. Экс-глава Генштаба Франции

Воинственная политика президента Турции Тайипа Эрдогана вызывает все большую обеспокоенность, особенно на фоне того, что Турция перестает быть светской страной.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал бывший начальник Главного штаба ВС Франции Пьер де Вилье в большом интервью телеканалу BFM.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал Пьер де Вилье в интервью телеканалу BFM.

«Турция Эрдогана, согласно его заявлениям, сейчас руководствуется стратегией восстановления Османской империи. И Турция воплощает этот манифест соответствующими военными жестами. Например, истребление курдов в Сирии, их действия в Нагорном Карабахе», - сказал генерал Пьер де Вилье.

По его словам, однажды международное сообщество, в частности Франция, должно положить этому конец.

"Мы не можем согласиться, чтобы страна вроде Турции, переговоры о вступлении которой в ЕС до сих пор официально не завершены, продолжала подобную риторику и подобные действия, будучи членом НАТО", - подчеркнул де Вилье.

По словам генерала, в нынешних реалиях понятие "друзей" и "врагов" на международной арене размылось, и на этом фоне Франции требуется особенно четкая позиция со стороны тех, кто заявляет о поддержке борьбы с терроризмом и радикальным исламизмом.

"Турция входит в число тех, кто поддерживал исламистов. Она финансировала некоторые из таких движений, и об этом прекрасно известно. Я считаю, что Турция больше не является светским государством, она, очевидно, является страной исламской. И недалека от исламистов. Это меня особенно тревожит".