ЗПЧ Арцаха представил примечательные факты об азербайджанских военнослужащих в форме ВС Армении

ЗПЧ Республики Арцах Артак Бегларян представил примечательные факты о солдатах вооруженных сил Азербайджана, сражающихся в форме военнослужащих ВС Армении.

«Мы уже получили информацию с нескольких направлений и от военнослужащих о том, что азербайджанские вооруженные силы периодически делают попытки нападать в форме ВС Армении. Какова цель этого?

Во-первых, азербайджанская сторона, вероятно, намерена запутать армянских военнослужащих и тем самым добиться успеха.

Во-вторых, они стремятся, с одной стороны, искусственно уменьшить и скрыть информацию о своих жертвах, а с другой - пытаются представить их за армянских военных при обмене трупами.

По словам одного из очевидцев, например, около двух недель назад во время такого нападения на Матагис азербайджанская сторона оставила около 40 трупов в армянской форме, и после этого была отброшена назад. Учитывая эту практику, проводимую в разное время и в разных направлениях, не исключено, что количество таких жертв будет значительно выше. Более того, не исключено, что некоторые из них являются наемными террористами, учитывая тот факт, что вряд ли кто-нибудь прижет за трупами наемников. В любом случае, я убежден, что когда придет время обмена трупами, с помощью профессиональной методики можно будет доказать происхождение трупов», - как преедает Арменпресс, сказал Бегларян.