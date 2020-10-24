Давид Тоноян посетил военнослужащих, раненных в ходе операции по уничтожению врага

Министр обороны Давид Тоноян 23 октября посетил военнослужащих, раненых в ходе проведенной на южном направлении операции по уничтожению большого количества техники и спецподразделения врага.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

23 октября в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, армянские силы уничтожили на южном направлении крупное подразделение вражеского спецназа.

Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян сообщила, что в результате успешной операции армянских сил на южном направлении было уничтожено крупное подразделение вражеского спецназа, 9 единиц техники, а некоторые были конфискованы. Взят в плен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.