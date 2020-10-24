Использование кассетных боеприпасов недопустимо. Садет Карабулут призывает остановить Азербайджан

Депутат Палаты представителей парламента Нидерландов Садет Карабулут считает неприемлемым применение Азербайджаном кассетных боеприпасов в агрессии против Арцаха, она призывает правительство своей страны сделать что-то, чтобы остановить Азербайджан и Турцию.

Как передает Арменпресс, об этом Садет Карабулут написала на своей странице в Twitter, поделившись публикацией Human Rights Watch, в которой, в частности, упоминаются задокументированные случаи применения Азербайджаном кассетного оружия.

«Скандально, неприемлемо. Правительство должно категорически заявить об этом и что-то делать, чтобы остановить Азербайджан, Турцию. Важна каждая минута», - сказала парламентарий, призвав «нарушить тишину».

В ходе расследования в Нагорном Карабахе в октябре 2020 года Human Rights Watch задокументировала четыре случая применения Азербайджаном кассетных боеприпасов. Использование кассетных боеприпасов запрещено во всем мире.