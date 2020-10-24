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Использование кассетных боеприпасов недопустимо. Садет Карабулут призывает остановить Азербайджан

Использование кассетных боеприпасов недопустимо. Садет Карабулут призывает остановить Азербайджан

Депутат Палаты представителей парламента Нидерландов Садет Карабулут считает неприемлемым применение Азербайджаном кассетных боеприпасов в  агрессии против  Арцаха, она призывает  правительство своей страны сделать что-то, чтобы остановить Азербайджан и  Турцию. 

Как  передает Арменпресс, об этом Садет Карабулут написала на своей странице в Twitter, поделившись публикацией   Human Rights Watch, в которой, в частности, упоминаются задокументированные случаи применения Азербайджаном кассетного оружия.

«Скандально, неприемлемо. Правительство должно категорически заявить об этом и что-то делать, чтобы остановить Азербайджан, Турцию. Важна каждая минута», - сказала парламентарий, призвав «нарушить тишину». 

В ходе расследования в Нагорном Карабахе в октябре 2020 года Human Rights Watch  задокументировала четыре случая применения Азербайджаном кассетных боеприпасов. Использование кассетных  боеприпасов запрещено во всем мире.


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