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Операция плененного в Арцахе азербайджанского военнослужащего прошла успешно

Операция плененного в Арцахе азербайджанского военнослужащего прошла успешно

Операция азербайджанского солдата, взятого в плен на южном направлении арцахской линии фронта, прошла успешно.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян.

«Операция  азербайджанского солдата, взятого в плен вчера в ходе операции по отражению  атаки врага на южном направлении, прошла успешно. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое», - как передает Арменпресс, сказала Степанян.

23 октября в результате успешной операции армянских сил на южном направлении было уничтожено крупное спецподразделение противника, 9 единиц техники, а некоторые из них были конфискованы.


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