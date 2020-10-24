Операция плененного в Арцахе азербайджанского военнослужащего прошла успешно
14:16, 24 Октябрь, 2020
Операция азербайджанского солдата, взятого в плен на южном направлении арцахской линии фронта, прошла успешно.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян.
«Операция азербайджанского солдата, взятого в плен вчера в ходе операции по отражению атаки врага на южном направлении, прошла успешно. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое», - как передает Арменпресс, сказала Степанян.
23 октября в результате успешной операции армянских сил на южном направлении было уничтожено крупное спецподразделение противника, 9 единиц техники, а некоторые из них были конфискованы.
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