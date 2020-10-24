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Сделать предстоит еще много. Президент РА встретился с руководителями армянских структур во Франции

Сделать предстоит еще много. Президент РА встретился с руководителями армянских структур во Франции

Находящийся с рабочим визитом в Париже президент Армении Армен Саркисян встретился с членом бюро АРФД, сопредседателем Координационного совета армянских организаций Франции Мурадом Папазяном, и председателем Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU)  Франции и  Европы Надей Горцунян.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Управление  по связям с общественностью аппарата президента РА.

Президент Саркисян говорил о широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах при военно-политической поддержке Турции, и представил нынешнюю ситуацию. Считая  важной работу, проделанную и проводимую армянскими структурами диаспоры, а также разноплановую совместную поддержку родины армянами диаспоры, президент Армении в этом контексте высоко оценил шаги, предпринимаемые и армянскими структурами Франции.

В то же время президент Саркисян отметил, что многое еще предстоит сделать, как в  плане того, чтобы довести до международного сообщества и лидеров разных стран всю правду об  арцахском конфликте и азербайджано-турецкой военной агрессии, так и в  плане  поддержки Родины. Президент сказал, что последние события еще раз свидетельствуют о консолидированности нашего народа, а также его способности  самоорганизовываться.

Мурад Папазян и Надя Горцунян отметили, что армянские организации, вся  армянская община Франции и впредь будут поддерживать Родину, они приложат все усилия, чтобы довести до местной общественности достоверную информацию о сложившейся ситуации.

 

 

 

 

 

 


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