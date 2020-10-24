Канадская компания Bombardier приостанавливает поставки в Турцию двигателей для БПЛА

Канадская компания Bombardier Recreational Products прекращает поставки авиадвигателей в Турцию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CBC.

Канадская компания заявила, что только недавно узнала, что двигатели используются для военных беспилотников.

Bombardier Recreational Products сообщила, что прекратила поставки самолетов в страны с «непонятным их использованием» — на фоне сообщений о том, что некоторые из этих двигателей использовались на турецких БПЛА, используемых Азербайджаном для войны против армян в Нагорном Карабахе.

Компания из Квебека сообщила, что только в конце прошлой недели ей стало известно, что некоторые авиадвигатели, произведенные ее австрийской дочерней компанией Rotax, используются на турецких беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2.

«Нам недавно сообщили, что некоторые двигатели Rotax в настоящее время используются в военных дронах, и мы немедленно начали тщательное расследование. Одновременно мы приостанавливаем поставки авиадвигателей в страны с их непонятным применением», - заявил в интервью Radio Canada Мартин Ланжелье, вице-президент и спикер компании Bombardier Recreational Products.

Ланжелье сказал, что все двигатели Rotax, разработанные и производимые в Австрии исключительно для гражданского использования, и сертифицированы они только для гражданского использования.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о приостановке военных поставок в Турцию. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канаде следует выяснить, как военная техника, поставленная в Турцию, оказалась в Азербайджане.

Недавно стало известно, что дистанционно управляемая камера боевого БПЛА Турции Bayraktar TB2, сбитого ВС Армении, представляет собой модель L-3 выпущенную в июне 2020 г. канадской компанией WESCAM CMX-15D, а в сентябре она была установлена на Bayraktar TB2.

Подготовила Анна Григорян