Канадские армяне провели мощную акцию протеста, требуя признать независимость Арцаха

Армянская диаспора провела мощную акцию протеста в разных районах Канады.

Как передает Арменпресс, представитель армянской общины Онтарио Эдгар Манукян, член United Armenian Council of Ontario (Объединенный Армянский совет Онтарио - UACO), сообщил на своей странице в Facebook, что армяне вышли на улицы — от Оттавы до далекого Калгари, чтобы поднять голос протеста против поставок оружия в Турцию.

«Не молчите!», «Не поддерживайте Турцию в производстве летального оружия, поставке его в Азербайджан!», «Мы победим!», «Арцах — наш!», «Мир Арцаху!» — скандируя эти и другие лозунги, с флагами и плакатами, местные армяне вышли на улицы. Одно из их требований – признание независимости Арцаха. Основная акция проведена у здания парламента Оттавы.