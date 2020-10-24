Около 90 тыс арцахцев стали вынужденными переселенцами, потеряли свои дома и имущество: Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в результате развязанной Азербайджаном против Арцаха войны около 90 тысяч арцахцев стали вынужденными переселенцами, потеряли свои дома и имущество. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ходе обсуждения в Atlantic Council.

«С 27 сентября населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом - беспилотники, ракеты, авиационная бомбежка. Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха», - сказал Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян добавил, что погибает много мирных жителей, больницы и школы бомбят каждый день. Министр иностранных дел Армении отметил, что все это необходимо остановить.