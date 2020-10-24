Лоббистская компания Mercury Public Affairs расторгла контракт с Турцией на 1 миллион долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт Армянского национального комитета Америки, компания Mercury оказывала услуги Турецко-американскому совету, который возглавляет приближенный президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Ялчиндаг.

«Мы приветствуем решение Mercury прекратить связи с турецким правительством и его политикой геноцида. Мы надеемся, что это решение послужит примером для других организаций, работающих на авторитарные режимы или с ними», - сказала председатель Западного регионального совета Армянского национального комитета Америки Нора Овсепян.

Лоббистская фирма Mercury Public Affairs представляет таких клиентов, как Microsoft, American Airlines и Starbucks.