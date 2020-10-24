Мнацаканян и О'Брайен подчеркнули безальтернативность формата Минской группы ОБСЕ

В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян проинформировал советника по национальной безопасности США о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны и массированных обстрелов гражданской инфраструктуры и объектов со стороны вооруженных сил Азербайджана во время боевых действий.

Министр иностранных дел выразил серьезную озабоченность экспансионистской политикой Турции в отношении Южного Кавказа, которая стремится превратить регион в новый источник нестабильности, используя Азербайджан в качестве базы. По словам Мнацаканяна, прямое военное участие Турции в войне, развязанной Азербайджаном, переброска иностранных вооруженных террористов из ближневосточного региона представляет собой серьезную угрозу безопасности всего региона.

Стороны двусторонне подчеркнули необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня. Собеседники согласились, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно в рамках единственного формате с международным мандатом - сопредседательства Минской группы ОБСЕ.