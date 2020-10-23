Мнацаканян в эфире CNN рассказал об атаках ВС Азербайджана на населенные пункты Арцаха

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в эфире CNN рассказал о нападениях азербайджанских вооруженных сил на населенные пункты Арцаха.

«Пока мы находимся здесь, в Вашингтоне, пытаясь укрепить договоренность о прекращении огня и вернуться к мирному урегулированию, мы получаем сообщения из Армении и Нагорного Карабаха о том, что гражданские населенные пункты - Степанакерт, Мартуни и Гадрут снова подвергаются ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Азербайджана. Погибают мирные жители», - как сообщает Арменпресс, сказал Мнацаканян.

Глава МИД добавил, что есть линии безопасности, без которых народ Нагорного Карабаха столкнется с угрозой этнической чистки.

«В 1992-1993 гг. у нас была очень опасная ситуация, когда Азербайджан оккупировал большую часть Нагорного Карабаха, люди, живущие там, были перемещены, армяне смогли защитить свою жизнь и построить линии безопасности, которые все еще существуют. Если их не будет, то народ Нагорного Карабаха может снова столкнуться с этой этнической чисткой», - отметил министр.

Зограб Мнацаканян добавил, что для Армении урегулирование нагорно-карабахского конфликта может быть основано только на компромиссах, а решение может быть достигнуто только мирным путем.

«Народ Нагорного Карабаха имеет право на свободное самоопределение, которое необходимо уважать. Азербайджан должен отказаться от своих максималистских подходов», - сказал Мнацаканян.