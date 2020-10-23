Конгрессмен Барбара Ли призвала Майка Помпео четко осудить агрессию Азербайджана

Член Конгресса США Барбара Ли призвала госсекретаря Майка Помпео четко осудить агрессию Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, Барбара Ли призвала Помпео дать понять Азербайджану, что, если он не проявит терпимости, то поставит под сомнение поддержку, получаемую со стороны США.

Барбара Ли призвала Помпео также сотрудничать с Минской группой ОБСЕ, призывая правительство Алиева прекратить наступление как на Арцах, так и на Армению и перейти к мирному урегулированию вопросов, связанных со статусом и безопасностью Арцаха.

Конгрессмен призвала также заставить Азербайджан согласиться на внедрение международного мониторинга вдоль линии соприкосновения, а также сотрудничать с Турцией на высоком уровне, чтобы дать понять, что поддержка действий Азербайджана подрывает региональную безопасность и стабильность.