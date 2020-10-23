Цель Баку - истребить коренной народ Арцаха: Мнацаканян главе МИД Швейцарии

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 23 октября провел телефонный разговор с руководителем федерального департамента иностранных дел Швейцарии, федеральным советником Иньяцио Кассисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись ситуации, сложившейся в регионе вследствие широкомасштабной войны в Арцахе. В этом контексте Министр иностранных дел обратил внимание федерального советника на многочисленные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, зафиксированные во время азербайджанской агрессии, которые однозначно свидетельствуют о том, что конечная цель военно-политического руководства Азербайджана - истребить коренной народ Арцаха.

Министр Мнацаканян отметил, что Армения оценивает сбалансированное заявление Федерального департамента, в котором также решительно осуждались грубые нарушения международного гуманитарного права во ходе боевых действий. Министр иностранных дел Республики Армения выразил убежденность, в том, что Азербайджан должен нести соответствующую международную ответственность за посягательства на народ Арцаха.

Министр иностранных дел Армении также коснулся заявления, принятые 10 и 17 октября совместными усилиями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых подтверждается приверженность Армении выполнению взятых на себя обязательств.

Иньяцио Кассис подтвердил, поддержку Швейцарии усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ направленные на мирное урегулирование конфликта. Стороны обоюдно подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий.