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Армянские ВС уничтожили крупное подразделение спецназа ВС Азербайджана

Армянские ВС уничтожили крупное подразделение спецназа ВС Азербайджана

В ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, армянские силы на южном направлении уничтожили крупное подразделение спецназа ВС Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

«В результате успешной операции армянских сил на южном направлении было уничтожено крупное подразделение вражеского спецназа, 9 единиц техники, часть из них конфискована. В плен попал военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, которого в настоящее время оперируют армянские военные врачи», - написала Степанян.


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