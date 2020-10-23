Премьер-министр Пашинян навестил раненых военнослужащих

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны. Премьер-министр навестил раненных в Нагорном Карабахе в результате азербайджано-турецкой агрессии военнослужащих.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, медперсонал проинформировал премьер-министра о состоянии здоровья военнослужащих и процессе выздоровления. Никол Пашинян побеседовал с военнослужащими, пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за самоотверженную службу.