Премьер-министр Пашинян навестил раненых военнослужащих
20:05, 23 Октябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны. Премьер-министр навестил раненных в Нагорном Карабахе в результате азербайджано-турецкой агрессии военнослужащих.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, медперсонал проинформировал премьер-министра о состоянии здоровья военнослужащих и процессе выздоровления. Никол Пашинян побеседовал с военнослужащими, пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за самоотверженную службу.
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