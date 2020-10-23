Сегодняшняя нестабильность на Южном Кавказе - завтрашняя в Европе: Татевик Айрапетян

Турция говорит о борьбе с терроризмом, в то время как сама в данный момент направляет террористов в регион для войны с армянами. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ПАСЕ заявила депутат фракции “Мой шаг” Национального собрания Армении Татевик Айрапетян при обсуждении отчета: “Новые давления на политическую оппозицию и гражданское общество в Турции. Необходимость соответствия стандартам Совета Европы”.

“Неудивительно, что азербайджанские депутаты при защите Турции более активны, чем сами турецкие депутаты, потому что Азербайджан постепенно становится одним из регионов Турции. Более того, диктатор Баку Ильхам Алиев четко заявил, что Турция и Азербайджан пытаются решить свои проблемы на основе этнического фактора. Турция говорит о борьбе с терроризмом, в то время как сама в данный момент направляет террористов в Нагорный Карабах для войны с армянами. Это не я говорю об этом. Об этом говорят международная пресса и руководители ряда стран, приводя четкие факты”, - сказала она.

Татевик Айрапетян подчеркнула, что Турция кроме дипломатической поддержки, оказываемой Азербайджану, заявляет, что она готова направить войска для помощи азербайджанской агрессии.

“В Азербайджане говорят о демократии, однако ими в течение 17 лет правит диктатор, а вице-президентом является супруга президента. В конце концов, внутренняя и внешняя политика взаимосвязаны. Теперь совершенно ясно, что Турция играет дестабилизирующую роль в разных частях мира. Сегодняшняя нестабильность на Южном Кавказе - это завтрашняя в Европе”, - заявила Татевик Айрапетян.