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На восточном направлении - упорные бои: диверсионные группы отбрасываются на исходные позиции

На восточном направлении - упорные бои: диверсионные группы отбрасываются на исходные позиции

На восточном направлении передовой линии Арцаха идут упорные бои. Об этом сообщает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Упорные бои идут и на восточном направлении. В некоторых местах мы отбрасываем вражеские диверсионные группы на их исходные позиции”, - сообщает Арцрун Ованнисян.

Армия обороны Арцаха сообщила, что бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают обнаруживать и уничтожать вражеские диверсионные группы, состоящие из наемников-террористов.


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