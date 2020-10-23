Армен Саркисян и Макрон подчеркнули необходимость реализации договоренностей о прекращении огня

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Республики Армения Армена Саркисяна и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе беседы президенты Армении и Франции обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта.

Президент Саркисян выразил благодарность президенту Макрону, отметив, что Армения высоко ценит усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции и лично президента Макрона в вопросе урегулирования конфликта.

Президент Саркисян подчеркнул, что широкомасштабная военная агрессия против Арцаха, развязанная Азербайджаном при содействии Турции все еще продолжается, мишенью становятся населенные пункты Арцаха, мирное население и гражданские инфраструктуры, вследствие чего есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Президент Армении выразил глубокую озабоченность в связи с военно-политической поддержкой, оказываемой Турцией Азербайджану, и с тем, что вовлеченность Турции, как третьей стороны в таком масштабе еще больше обостряет ситуацию и ставит под угрозу стабильность и безопасность всего региона.

Армен Саркисян сказал, что для региона особую угрозу представляют привезенные Турцией в Азербайджан и участвующие в военных действиях против Арцаха в составе армии этой страны исламистские террористы, которые, не исключено, что через какое-то время появятся и в других странах, в том числе и в Европе.

Президент Макрон также выразил обеспокоенность продолжающимися военными действиями и создавшейся ситуацией.

Президент Саркисян и президент Макрон сошлись во мнении, что мирному урегулированию конфликта нет альтернативы, и отметили важность реализации договоренностей, достигнутых относительно установления перемирия.

Президенты подчеркнули роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта и подчеркнули необходимость скорейшего возвращения за стол переговоров при сопредседательстве Минской группы ОБСЕ.

Президенты Армении и Франции с удовлетворением признали, что особые армяно-французские отношения, заложенные на основе многовековых связей и дружбы двух народов, продолжают развиваться в духе дружбы и взаимопонимания.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян вылетел в Париж из Брюсселя, где провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.