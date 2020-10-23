Иран не потерпит агрессии на своих границах и на своей территории: посол ИРИ в РФ

Иран внимательно следит за военными действиями в Нагорном Карабахе и не потерпит агрессии на своих границах и на своей территории. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью “РИА Новости” сказал посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

“Иран внимательно и со всей серьезностью следит за напряженностью в приграничных районах страны и, объявляя в связи с этим неприемлемость агрессии на территории нашей страны, мы делаем серьезное предупреждение противоборствующим сторонам о необходимости соблюдения осторожности”, - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Иран находится в тесном и серьезном контакте со всеми сторонами.

“Исламская Республика Иран никоим образом не потерпит агрессии на своих границах и на своей территории. Во время последних событий между Арменией и Азербайджаном мы заявляли обеим сторонам, что любой, кто нарушит этот принцип, однозначно будет отвергнут”, - сказал посол.

Он также добавил, что в некоторых сферах обороны Иран достиг самодостаточности и даже имеет возможность экспорта.

Ранее иранские СМИ сообщили о крушении беспилотников и падении снарядов из зоны карабахского конфликта на территорию Ирана, а также об обстреле со стороны Азербайджана мирных населенных пунктов Ирана.