В Армении продолжает расти количество случаев COVID-19: подтверждено 2 474 новых случая

По состоянию на 23 октября в Армении всего подтверждено 73 310 случаев COVID-19, 50 276 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 21 560 пациентов. За последние сутки проведено 5 760 тестов, а в общем счете 368 053.

Таким образом, подтверждено 2 474 новых случая COVID-19, выздоровели 489 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 145 летальных исходов (увеличились на 14).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 58, 77, 74, 87, 69, 72 лет и мужчины 67, 57, 83, 66, 61, 72, 96, 74 лет. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 318.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян