Известно время встреч глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарем США

В Вашингтоне 23 октября госсекретарь США Майк Помпео проведет отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Как передает «Арменпресс», МИД США сообщает, что в 09:30 по местному времени (в 17:30 по ереванскому времени) запланирована встреча Майка Помпео с министром иностранных дел Азербайджана, а в 10:30 (в 18:30 по ереванскому времени) с главой МИД Армении.

Ранее госсекретарь сообщил, что он на встречах с министрами иностранных дел конфликтующих сторон обсудит сложную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. “Мы думаем, как и почти все европейские страны, что правильный путь продвижения вперед - прекратить конфликт и сделать заявление об обеспечении деэскалации” - сказал он.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов отправился в Вашингтон для встреч по карабахскому вопросу.