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По всем направлениям линии фронта идут бои местного значения: АО Арцаха

По всем направлениям линии фронта идут бои местного значения: АО Арцаха

В ночь с 22 на 23 октября в зоне арцахо-азербайджанского конфликта ситуация не изменилась, оставалась относительно стабильно напряженной. Как передает «Арменпресс», МО Арцаха сообщает, что в отдельных районах продолжились артиллерийские бои и перестрелки.

“Вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, вражеские силы обстреляли Аскеран, а в полночь вновь обстреливали Мартуни.

В настоящее время бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают операции по обнаружению и уничтожению вражеских диверсионных групп, состоящих из наемников-террористов”, - говорится в сообщении МО Арцаха.


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