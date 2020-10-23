Сенатор Менендес представил резолюцию о прекращении продажи вооружений Азербайджану и Турции

Сенатор Боб Менендес в Конгресс США представил две резолюции, призывающие прекратить продажу вооружений Турции и Азербайджану. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

“Продолжающаяся агрессия Азербайджана против армянского народа при полной поддержке Турции уже привела к жертвам среди гражданского населения региона и к ужасным нарушениям прав человека. Соединенные Штаты не могут продолжать оказывать содействие Азербайджану и Турции в сфере безопасности и вооружения, поскольку они все больше отдаляют регион от мира”, - заявил Менендес.

Сенатор отметил, что эти две резолюции остановят продажу двум правительствам, которые используют свои силы безопасности для нанесения ущерба невинным людям.

23 октября сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Палоне в соавторстве с 31 членами представил в Палату представителей США резолюцию о признании независимости Республики Арцах.