Город Форт-Ли, штат Нью-Джерси, признал независимость Республики Арцах
Город Форт-Ли, штат Нью-Джерси, осудил агрессию Азербайджана и признал право народа Арцаха на самоопределение и независимость Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Арцаха.
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