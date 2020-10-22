На границе Ирана и Арцаха идут ожесточенные бои: МО опровергает заявление Алиева

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опровергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что граница между Арцахом и Ираном полностью находится под контролем азербайджанской армии. Отвечая на вопрос «Арменпресс», Арцрун Ованнисян отметил, что на всем протяженности границы идут упорные бои.

«Вдоль этой границы идут упорные бои, о полном контроле не может быть и речи. Если в некоторых местах, на узких участках, их войска видят реку Аракс, это не означает полного контроля», - сказал Ованнисян.